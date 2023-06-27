Неверова (Бовыкина) Дарья Петровна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Неверова (Бовыкина) Дарья Петровна

Автор
ИК
Климов И.

женский, родилась 1781

умерла 05.12.1817 ст., Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Отец
Бовыкин Пётр Антонович1752 г.р.
Супруги
Неверов Захар Никитович1787 г.р.
Дети
Саламатова (Неверова) Варвара Захаровна1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Бовыкин Пётр Антонович

Мать: не указана

Из Исповедной ведомости с. Теченского 1800 г. - 19 лет

Бракосочетание
21.01.1804 ст.

Муж: Неверов Захар Никитович

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

МК с. Теченского и деревень 1804 г. оба первым браком

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Саламатова (Неверова) Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Неверов Захар Никитович

Смерть
05.12.1817 ст.
Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

МК Теченского села (и д. Сугоякской) 1813-1822 Горячка.

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