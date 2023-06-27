Неверова (Бовыкина) Дарья Петровна
женский, родилась 1781
умерла 05.12.1817 ст., Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
ОтецБовыкин Пётр Антонович1752 г.р.
Супруги
Неверов Захар Никитович1787 г.р.
Дети
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Рождение
1781
Отец: Бовыкин Пётр Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1804 ст.
Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Саламатова (Неверова) Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Неверов Захар Никитович
Смерть
05.12.1817 ст.
Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Из Исповедной ведомости с. Теченского 1800 г. - 19 лет