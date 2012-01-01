Гилязутдинов Зайнетдин Шакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилязутдинов Зайнетдин Шакирович

Гилязутдинов Зайнетдин Шакирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Гилязутдинов Шакир Фасхутдинович

Мать: Рауза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязутдинов Ринат Евгеньевич

Мать ребёнка: Малима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязутдинов Равиль Евгеньевич

Мать ребёнка: Малима

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close