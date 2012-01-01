Гилязутдинов Зайнетдин Шакирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Гилязутдинов Шакир Фасхутдинович
Мать: Рауза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязутдинов Ринат Евгеньевич
Мать ребёнка: Малима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязутдинов Равиль Евгеньевич
Мать ребёнка: Малима
Смерть
Неизвестно