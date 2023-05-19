Каменская (-) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Каменский Василий Иванович
Отец ребёнка: Каменский Иван Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Каменский Иван Федорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Каменский Иван Федорович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Каменский Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно