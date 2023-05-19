Каменская (-) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская (-) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Каменский Василий Иванович

Отец ребёнка: Каменский Иван Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Каменский Иван Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Каменский Петр Иванович

Отец ребёнка: Каменский Иван Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Каменский Иван Иванович

Отец ребёнка: Каменский Иван Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменский Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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