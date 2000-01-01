Ширяев Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Юрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Ширяев Константин

Мать: Раиса Николаевна

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