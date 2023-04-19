Семенова Екатерина Александровна
Место рожденияс.Ильмень
Дата рождения30.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1957
с.Ильмень
Бракосочетание
05.12.1974
Рождение ребёнка
24.10.1975
Дочь: Овчинникова Вера Константиновна
Отец ребёнка: Семенов Константин Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1978
Дочь: Васильева Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Семенов Константин Степанович
Рождение ребёнка
30.01.1985
Дочь: Медведева Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Семенов Константин Степанович