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Семенова Екатерина Александровна

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Место рождения

с.Ильмень

Дата рождения

30.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1957

Отец: Волколупов Александр Семенович

Мать: Иванова Мария Васильевна

с.Ильмень
Бракосочетание
05.12.1974

Муж: Семенов Константин Степанович

Рождение ребёнка
24.10.1975

Дочь: Овчинникова Вера Константиновна

Отец ребёнка: Семенов Константин Степанович

Рождение ребёнка
06.06.1978

Дочь: Васильева Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Семенов Константин Степанович

Рождение ребёнка
30.01.1985

Дочь: Медведева Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Семенов Константин Степанович

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