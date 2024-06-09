Моисеенко София Ивановна 1778 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко София Ивановна

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чоповичи, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Макар Федорович

Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Моисеенко Григорий Макарович

Отец ребёнка: Моисеенко Макар Федорович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Моисеенко Роман Макарович

Отец ребёнка: Моисеенко Макар Федорович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Моисеенко Герасим Макарович

Отец ребёнка: Моисеенко Макар Федорович

Смерть
Неизвестно

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