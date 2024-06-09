Моисеенко София Ивановна
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Моисеенко Григорий Макарович
Отец ребёнка: Моисеенко Макар Федорович
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Моисеенко Роман Макарович
Отец ребёнка: Моисеенко Макар Федорович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Моисеенко Герасим Макарович
Отец ребёнка: Моисеенко Макар Федорович
Смерть
Неизвестно