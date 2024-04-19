Биджиева Асият
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Узденов Салих
Рождение ребёнка
11.03.2005
Дочь: Узденова Амина
Отец ребёнка: Узденов Салих
Рождение ребёнка
27.09.2006
Дочь: Узденова Фатима
Отец ребёнка: Узденов Салих
Рождение ребёнка
24.10.2014
Сын: Узденов Абдурахман
Отец ребёнка: Узденов Салих
Рождение ребёнка
12.03.2019
Сын: Узденов Имран
Отец ребёнка: Узденов Салих