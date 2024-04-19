Биджиева Асият — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биджиева Асият

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узденов Салих

Рождение ребёнка
11.03.2005

Дочь: Узденова Амина

Отец ребёнка: Узденов Салих

Рождение ребёнка
27.09.2006

Дочь: Узденова Фатима

Отец ребёнка: Узденов Салих

Рождение ребёнка
24.10.2014

Сын: Узденов Абдурахман

Отец ребёнка: Узденов Салих

Рождение ребёнка
12.03.2019

Сын: Узденов Имран

Отец ребёнка: Узденов Салих

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