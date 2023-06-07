Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1863 ст.
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Богданович
Афанасьевская церковь 24.10.1863 Вилина Анастасия Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина крестьянин Семен Гаврилович Устья крестьянская доч... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1867
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Семен Богданович
Афанасьевская церковь 01.04.1867 Вилина Мария Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Макарушкина крестьянин Михаил Стефанович Гдов мещанка Марина Ф... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1871 ст.
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семен Богданович
Афанасьевская церковь 12.02.1871 Юхновщина Алексей Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Богданович Юхновщина мать жена Александра Васильевна Гдов временно обязанный Алексей Васильевич Гдов ме... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1875 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Семен Богданович
Афанасьевская церковь 20.03.1875 Вилина Мария Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина безземельный крестьянин Иван Васильевич Вилина мещанска... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1877 ст.
Сын: Богданов Николай Семенович
Отец ребёнка: Семен Богданович
Афанасьевская церковь 05.05.1877 Вилина Николай Семенович Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина дьяк Василий? Герасимович Щепов? Гдов мещанская дев... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1881 ст.
Сын: Богданов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Семен Богданович
Афанасьевская церковь 08.07.1881 Юхновщина Михаил Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Богданович Юхновщина мать жена Александра Васильевна Юхновщина крестьянин Диомид Федорович Гдов меща... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Богданович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно