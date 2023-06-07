Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1863 ст.

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Богданович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.10.1863 Вилина Анастасия Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина крестьянин Семен Гаврилович Устья крестьянская доч... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1867

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Семен Богданович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.04.1867 Вилина Мария Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Макарушкина крестьянин Михаил Стефанович Гдов мещанка Марина Ф... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1871 ст.

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семен Богданович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.02.1871 Юхновщина Алексей Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Богданович Юхновщина мать жена Александра Васильевна Гдов временно обязанный Алексей Васильевич Гдов ме... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1875 ст.

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Семен Богданович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.03.1875 Вилина Мария Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина безземельный крестьянин Иван Васильевич Вилина мещанска... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1877 ст.

Сын: Богданов Николай Семенович

Отец ребёнка: Семен Богданович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.05.1877 Вилина Николай Семенович Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина дьяк Василий? Герасимович Щепов? Гдов мещанская дев... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1881 ст.

Сын: Богданов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семен Богданович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.07.1881 Юхновщина Михаил Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Богданович Юхновщина мать жена Александра Васильевна Юхновщина крестьянин Диомид Федорович Гдов меща... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Богданович

Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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