Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутний Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
26.10.1879

Дочь: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Кутний Иван Михайлович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Рождение ребёнка
20.07.1882

Сын: Кутний Иван Иванович

Отец ребёнка: Кутний Иван Михайлович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
24.12.1887

Сын: Кутний Павел Иванович

Отец ребёнка: Кутний Иван Михайлович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Рождение ребёнка
02.09.1895

Дочь: Неизвестно (Кутний) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кутний Иван Михайлович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1895. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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