Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
26.10.1879
Дочь: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Кутний Иван Михайлович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Рождение ребёнка
20.07.1882
Сын: Кутний Иван Иванович
Отец ребёнка: Кутний Иван Михайлович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
24.12.1887
Отец ребёнка: Кутний Иван Михайлович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Рождение ребёнка
02.09.1895
Дочь: Неизвестно (Кутний) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кутний Иван Михайлович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1895. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно