Клековкин Карп (Карпунка) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Клековкин (Клюковкин) Иван (Ивашко)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Клековкин Тимофей (Тимошка) Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Клековкин Дорофей (Дорофейко) Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Клековкин Кузьма (Куземка) Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Клековкин Авдей (Овдейка) Карпов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646