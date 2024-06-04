Клековкин Карп (Карпунка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкин Карп (Карпунка) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Клековкин (Клюковкин) Иван (Ивашко)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Клековкин Тимофей (Тимошка) Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Клековкин Дорофей (Дорофейко) Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Клековкин Кузьма (Куземка) Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Клековкин Авдей (Овдейка) Карпов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1646

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