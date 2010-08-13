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Байдаков Егор Романович
Байдаков Егор Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.2010
Пол
Мужской
Отец
Байдаков Роман Алексеевич
1973 г.р.
Мать
Байдакова (Корогодина) Наталья Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2010
Отец:
Байдаков Роман Алексеевич
Мать:
Байдакова Наталья Викторовна
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