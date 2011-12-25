Макаров Борис Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Борис Матвеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

07.12.1937

Дата смерти

25.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1958 по 1965
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 1958
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1965 по 1977
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
С 1977 по 2011
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.12.2011
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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