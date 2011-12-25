Макаров Борис Матвеевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1937
Дата смерти25.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958 по 1965
Место жительства
По 1958
Место жительства
С 1965 по 1977
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
С 1977 по 2011
Смерть
25.12.2011