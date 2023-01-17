Рощин Павел Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Рощин Трофим
Мать: не указана
Военная служба
До 12.09.1917
Должность/Звание: мл. унтер-офицер Воинская часть: 3-й гренадерский Перновский полк
Демобилизация
13.09.1917
Причина выбытия: болен (малокровие)
Работа или профессия
Неизвестно
Глотаево, Домодедово, Московская область
занятие перед войной: шорник
Смерть
Неизвестно