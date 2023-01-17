Рощин Павел Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощин Павел Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Рощин Трофим

Мать: не указана

Военная служба
До 12.09.1917
Должность/Звание: мл. унтер-офицер Воинская часть: 3-й гренадерский Перновский полк
Демобилизация
13.09.1917
Причина выбытия: болен (малокровие)
Работа или профессия
Неизвестно
Глотаево, Домодедово, Московская область
занятие перед войной: шорник
Смерть
Неизвестно
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