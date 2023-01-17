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Мануйлова Васса Стефанова

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Место рождения

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мануйлов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Мануйлов Григорий Мануйлович

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Мануйлов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Мануйлов Григорий Мануйлович

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мануйлов Гаврил Григорьевич

Отец ребёнка: Мануйлов Григорий Мануйлович

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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