Мануйлова Васса Стефанова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мануйлов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Мануйлов Григорий Мануйлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мануйлов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Мануйлов Григорий Мануйлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мануйлов Гаврил Григорьевич
Отец ребёнка: Мануйлов Григорий Мануйлович
Смерть
Неизвестно