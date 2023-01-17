фон Шульц (Шипова) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти06.10.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1792
Смерть
06.10.1877
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
По 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния