фон Шульц (Шипова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Шульц (Шипова) Надежда Павловна

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Место рождения

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

1792

Дата смерти

06.10.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1792
Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Смерть
06.10.1877
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
По 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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