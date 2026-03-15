Орлов Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Орлов Михаил

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно, Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Орлов Василий Михайлович1771 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Орлов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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