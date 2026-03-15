Орлов Михаил
мужской, родился Неизвестно, Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Орлов Василий Михайлович1771 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1771 ст.
Мать ребёнка: не указана
Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно