Трофим Евстафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Астафий Федорович Евстафий Евстафий/Астафий Федорович
Рождение ребёнка
20.07.1832
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Елена Мироновна
Бракосочетание
09.01.1849
Жена: Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Мироновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857