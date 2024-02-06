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Трофим Евстафиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Астафий Федорович Евстафий Евстафий/Астафий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1832

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Елена Мироновна

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.01.1849

Жена: Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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