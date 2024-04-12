(Кириленко / Кириченко /) Анна Евсеевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1869
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1869г.лист № 281,зап.№ 46, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3906
Крещение
26.07.1869
ЦГИАК/г.Киев/, ф - 0127-1012-3906, М/К 1869Г.ЛИСТ № 281,ЗАП.№ 46. | Godparents:Крестьяне д.Саловонки : Иван Никитович Андык и Евгения Кондратьевна Губенкова
Смерть
Неизвестно