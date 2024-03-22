Кучин Яков Захарович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Кучин Захар Архипович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Замятина Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Кучина Мелания Кондратьевна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Кучина Мелания Кондратьевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Кучина Мелания Кондратьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Кучина Мелания Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763