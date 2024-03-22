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Кучин Яков Захарович

Место рождения

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Кучин Захар Архипович

Мать: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Замятина Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Кучина Мелания Кондратьевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кучин Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Кучина Мелания Кондратьевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Кучина Мелания Кондратьевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Кучина Мелания Кондратьевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Мелания Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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