Дмитриева (Прозорова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Прозорова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1935

Дата смерти

18.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1935

Отец: Прозоров Михаил Васильевич

Мать: Прозорова Мария Лукяновна

Рождение ребёнка
04.11.1956

Сын: Дмитриев Александр Петрович

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
29.01.1961

Дочь: Самоцветова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Андреевич

Бушуево, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Дочь: Штукарт Надежда Петровна

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
30.11.1965

Дочь: Сенюто Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Андреевич

Бушуево, Шегарский муниципальный район, Томская область
Смерть
18.11.2020
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