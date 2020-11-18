Дмитриева (Прозорова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1935
Дата смерти18.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1935
Рождение ребёнка
04.11.1956
Сын: Дмитриев Александр Петрович
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
29.01.1961
Дочь: Самоцветова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1964
Дочь: Штукарт Надежда Петровна
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
30.11.1965
Дочь: Сенюто Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Андреевич
Смерть
18.11.2020