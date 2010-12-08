Леонидов Вадим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.2018
Сын: Леонидов Степан Вадимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности