Леонидов Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонидов Вадим Александрович

Леонидов Вадим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.2010

Сын: Леонидов Иван Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.2016

Сын: Леонидов Илья Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.2018

Сын: Леонидов Степан Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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