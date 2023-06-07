Елисей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисей Иванов

Елисей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Феврония Елисеева

Мать ребёнка: Евдокия Дементьева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Кузьма Елисеев

Мать ребёнка: Евдокия Дементьева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Елисеев

Мать ребёнка: Евдокия Дементьева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дмитрий Елисеев

Мать ребёнка: Евдокия Дементьева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Елисеева

Мать ребёнка: Евдокия Дементьева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Мария Елисеева

Мать ребёнка: Евдокия Дементьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close