Елисей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Феврония Елисеева
Мать ребёнка: Евдокия Дементьева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кузьма Елисеев
Мать ребёнка: Евдокия Дементьева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Елисеев
Мать ребёнка: Евдокия Дементьева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дмитрий Елисеев
Мать ребёнка: Евдокия Дементьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Елисеева
Мать ребёнка: Евдокия Дементьева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Мария Елисеева
Мать ребёнка: Евдокия Дементьева
Смерть
Неизвестно