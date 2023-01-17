Добровольский Георгий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольский Георгий Тимофеевич

Добровольский Георгий Тимофеевич

avatar

Место рождения

г. Одесса, Украинская ССР

Дата рождения

01.06.1928

Дата смерти

30.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
С 1928
г. Одесса, Украинская ССР
Смерть
30.06.1971
низкая околоземная орбита
Место жительства
По 1971
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close