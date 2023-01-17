Добровольский Георгий Тимофеевич
Место рожденияг. Одесса, Украинская ССР
Дата рождения01.06.1928
Дата смерти30.06.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
С 1928
г. Одесса, Украинская ССР
Смерть
30.06.1971
низкая околоземная орбита
Место жительства
По 1971
Москва, город федерального значения Москва