Чолах Ахтем Сеитхалилович
Место рожденияСамарканд, Узбекская ССР
Дата рождения05.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1972
Самарканд, Узбекская ССР
Бракосочетание
03.10.1993
Жена: Арифова Назлы Энверовна
Рождение ребёнка
16.10.1996
Дочь: Чолах Фериде Ахтем хызы
Мать ребёнка: Арифова Назлы Энверовна
Рождение ребёнка
13.01.2000
Мать ребёнка: Арифова Назлы Энверовна
Рождение ребёнка
26.08.2006
Мать ребёнка: Арифова Назлы Энверовна