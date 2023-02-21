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Чолах Ахтем Сеитхалилович

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Место рождения

Самарканд, Узбекская ССР

Дата рождения

05.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1972

Отец: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу

Мать: Чветка Нурие Сервер къызы

Самарканд, Узбекская ССР
Бракосочетание
03.10.1993

Жена: Арифова Назлы Энверовна

Алушта, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.10.1996

Дочь: Чолах Фериде Ахтем хызы

Мать ребёнка: Арифова Назлы Энверовна

Рождение ребёнка
13.01.2000

Сын: Чолах Амет Ахтем оглу

Мать ребёнка: Арифова Назлы Энверовна

Алушта, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.08.2006

Сын: Чолах Нури Ахтем оглу

Мать ребёнка: Арифова Назлы Энверовна

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