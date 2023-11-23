Смирнов Илларион Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Илларион Алексеев

Смирнов Илларион Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

01.06.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Алексей Илларионов

Мать: Евдокия Прокофьева

Смирнов Илларион Алексеевич (1816 — 1887) Родился в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Алексея Илларионовича. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а затем — до ни... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Илларионов

Мать ребёнка: Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Смирнова) Евгения Илларионова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Иоанн Илларионов

Мать ребёнка: Анна Андреева

Смирнов Иоанн Илларионович (1845 — ?) Родился 6 января 1845 года в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Иллариона Смирнова. Обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в ... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Смирнова) Мария Илларионова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Смирнова) Клавдия Илларионова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Смерть
01.06.1887

Мы используем куки для улучшения работы сайта.