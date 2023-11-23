Смирнов Илларион Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти01.06.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Алексей Илларионов
Мать: Евдокия Прокофьева
Смирнов Илларион Алексеевич (1816 — 1887) Родился в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Алексея Илларионовича. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а затем — до ни... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Илларионов
Мать ребёнка: Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Смирнова) Евгения Илларионова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Анна Андреева
Смирнов Иоанн Илларионович (1845 — ?) Родился 6 января 1845 года в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Иллариона Смирнова. Обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в ... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Смирнова) Мария Илларионова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Смирнова) Клавдия Илларионова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Смерть
01.06.1887