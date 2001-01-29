Кучерявенко (Быкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявенко (Быкова) Мария Александровна

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Место рождения

Озерки, Белоглазовский район, Алтайский край.

Дата рождения

24.05.1927

Дата смерти

29.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1927

Отец: Быков Александр Сергеевич

Мать: Быкова Анна Лаврентьевна

Озерки, Белоглазовский район, Алтайский край.
Рождение ребёнка
24.03.1957

Сын: Кучерявенко Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Кучерявенко Леонид Иванович

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
29.01.2001
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