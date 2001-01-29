Кучерявенко (Быкова) Мария Александровна
Место рожденияОзерки, Белоглазовский район, Алтайский край.
Дата рождения24.05.1927
Дата смерти29.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1927
Озерки, Белоглазовский район, Алтайский край.
Рождение ребёнка
24.03.1957
Сын: Кучерявенко Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Кучерявенко Леонид Иванович
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
29.01.2001