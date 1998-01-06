Губжева Любовь Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1917
Дата смерти06.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1955
Отец ребёнка: Губжев Мамиша Хажумович
город Аделаида, Австралия
Рождение ребёнка
27.08.1955
Сын: Губжев Анатолий Мамишевич
Отец ребёнка: Губжев Мамиша Хажумович
Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
06.01.1998