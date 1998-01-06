Губжева Любовь Романовна 04.05.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева Любовь Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1917

Дата смерти

06.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Мамиша Хажумович

Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Губжев Лион Мамишевич

Отец ребёнка: Губжев Мамиша Хажумович

город Аделаида, Австралия
Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Губжев Анатолий Мамишевич

Отец ребёнка: Губжев Мамиша Хажумович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
06.01.1998

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