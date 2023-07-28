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Буданов Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буданов Федор

Мать: Буданова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буданов Николай Степанович

Мать ребёнка: Буданова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буданова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буданов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Буданова Марфа

Смерть
Неизвестно

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