Буданов Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буданов Федор
Мать: Буданова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буданов Николай Степанович
Мать ребёнка: Буданова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буданова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буданов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Буданова Марфа
Смерть
Неизвестно