Судияров Абдуссаттар
Место рождения
Дата рождения26.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1842
Отец: Бахтияров Судияр
Мать: Шамсикамар
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Кабира
Бракосочетание
02.04.1871
Жена: Кабира
Уразовка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1872
Дочь: Бибихалифа
Мать ребёнка: Кабира
Рождение ребёнка
08.05.1874
Мать ребёнка: Кабира
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Фавриза Бин Абдуссаттар Бин Савдияр
Мать ребёнка: Кабира
Рождение ребёнка
05.03.1886
Рождение ребёнка
05.07.1888
Рождение ребёнка
02.03.1896
Сын: Сатдаров Абдулла
Мать ребёнка: Кабира
Образование
Неизвестно
На фото: Никах №6 Нижегородской губернии Сергачского уезда деревни Уразовка земледельца Ахтяма Салюкова дочь Кабира 20 лет и той же деревни земледелец Абдулсатар Судияров 30 лет. Представители - Ахтям... Показать все
Смерть
Неизвестно
26.02.1842