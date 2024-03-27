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Судияров Абдуссаттар

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1842

Отец: Бахтияров Судияр

Мать: Шамсикамар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сатдаров Айнетдин Албут

Мать ребёнка: Кабира

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.04.1871

Жена: Кабира

Уразовка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1872

Дочь: Бибихалифа

Мать ребёнка: Кабира

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.05.1874

Сын: Абдулсатаров Бадретдин

Мать ребёнка: Кабира

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Фавриза Бин Абдуссаттар Бин Савдияр

Мать ребёнка: Кабира

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1886

Дочь: Фархизян

Мать ребёнка: Кабира

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1888

Дочь: Фариха

Мать ребёнка: Кабира

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1896

Сын: Сатдаров Абдулла

Мать ребёнка: Кабира

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Образование
Неизвестно
На фото: Никах №6 Нижегородской губернии Сергачского уезда деревни Уразовка земледельца Ахтяма Салюкова дочь Кабира 20 лет и той же деревни земледелец Абдулсатар Судияров 30 лет. Представители - Ахтям... Показать все
Смерть
Неизвестно
26.02.1842
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