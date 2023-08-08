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Золотухин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958

Отец: Золотухин Иван Николаевич

Мать: Золотухина Нина Абрамовна

Рождение ребёнка
24.04.1980

Дочь: Скибина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Золотухина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Около 14.08.1997

Дочь: Лутифуллина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Золотухина Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно
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