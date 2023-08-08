Золотухин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958
Рождение ребёнка
24.04.1980
Дочь: Скибина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Золотухина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Около 14.08.1997
Дочь: Лутифуллина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Золотухина Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно