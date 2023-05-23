Гриценко Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Гриценко Яков Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1864