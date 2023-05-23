Гриценко Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Гриценко Яков Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1864
Шабалинов, Чернігівська область
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