Третьякова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Третьякова) Наталья (???) Павловна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков (?) Иван (???) Павлович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Третьякова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Третьяков (?) Михаил Павлович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Третьяков (?) Сергей Павлович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич
Смерть
Неизвестно