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Третьякова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Третьякова) Наталья (???) Павловна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков (?) Иван (???) Павлович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Третьякова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Третьяков (?) Михаил Павлович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Третьяков (?) Сергей Павлович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Павел Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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