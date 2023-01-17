Смоктуновский (Смоктунович) Иннокентий Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.03.1925
Дата смерти03.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1951
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1955 по 1957
Место жительства
С 1957 по 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
03.08.1994
Поселок санатория им. Герцена, Одинцовский район, Московская область