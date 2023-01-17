Смоктуновский (Смоктунович) Иннокентий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоктуновский (Смоктунович) Иннокентий Михайлович

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Место рождения

Татьяновка, Шегарский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

28.03.1925

Дата смерти

03.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Татьяновка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Место жительства
С 1946 по 1951
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1955 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957 по 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
03.08.1994
Поселок санатория им. Герцена, Одинцовский район, Московская область
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