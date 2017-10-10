Черненко Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1965
Дата смерти10.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1965
Отец: Черненко Виктор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.2017