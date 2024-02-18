Положий Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Положий) Авдотья Никитина
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Положий) Домникия Никитина
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Смерть
Неизвестно