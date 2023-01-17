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Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Харламов Николай Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Харламов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Харламов Николай Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Николай Николаев

Смерть
Неизвестно
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