Приходько (Дьяченко) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Дьяченко) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяченко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Спивакова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Волкова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Спивакова Федора Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
13.01.1914

Дочь: Грамм Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гасило Мария Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич

Смерть
1953
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