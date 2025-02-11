Панков Тимофей Андреев 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Панков Тимофей Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1807, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1845, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отец
Панков АндрейДо 1784 г.р.
Супруги
Панкова ?Неизвестно г.р.
Панкова Фёкла Герасимова1810 г.р.
Дети
Панков Егор Тимофеев1826 г.р.
Панков Александр Тимофеев1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Панков Андрей

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Фёкла Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Панков Егор Тимофеев

Мать ребёнка: Панкова ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Панков Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Панкова Фёкла Герасимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Панков Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Панкова Фёкла Герасимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Панкова) Февронья Тимофеева

Мать ребёнка: Панкова Фёкла Герасимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1845
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

144 Семья

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