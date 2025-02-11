Панков Тимофей Андреев
мужской, родился 1807, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1845, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
ОтецПанков АндрейДо 1784 г.р.
Супруги
Панкова ?Неизвестно г.р.
Панкова Фёкла Герасимова1810 г.р.
Дети
Панков Егор Тимофеев1826 г.р.
Панков Александр Тимофеев1841 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Панков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Фёкла Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Панков Егор Тимофеев
Мать ребёнка: Панкова ?
Рождение ребёнка
1841
Сын: Панков Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Панкова Фёкла Герасимова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Панкова Фёкла Герасимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Панкова) Февронья Тимофеева
Мать ребёнка: Панкова Фёкла Герасимова
Смерть
1845
Место жительства
1850