Сиренко Ольга Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиренко Ольга Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисиль Трофим

Мать: Кисиль Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Вера Владимировна

Отец ребёнка: Сиренко Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
10.11.1958

Сын: Сиренко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Сиренко Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
10.11.1958

Сын: Сиренко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Сиренко Владимир Иосифович

Смерть
Неизвестно

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