Бирюков Михей Космич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Михей Космич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Бирюков Косма

Мать: не указана

Смерть
1821
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