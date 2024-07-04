Клюенкова (Гайнова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1953
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюенков Николай
Рождение ребёнка
14.06.1976
Дочь: Суворова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Клюенков Николай
Рождение ребёнка
23.11.1983
Сын: Клюенков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Клюенков Николай