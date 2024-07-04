Клюенкова (Гайнова) Валентина Николаевна 22.09.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюенкова (Гайнова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1953

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюенков Николай

Рождение ребёнка
14.06.1976

Дочь: Суворова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Клюенков Николай

Рождение ребёнка
23.11.1983

Сын: Клюенков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Клюенков Николай

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