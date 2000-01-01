Горматов (Горматова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматов (Горматова) Анна Трофимовна

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Место рождения

Выползово, 443543, Россия

Дата рождения

29.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Зайцева Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич

Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Сидор Моисеевич

Подгоры, 443543, Россия
Смерть
Неизвестно
Выползово, 443543, Россия
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