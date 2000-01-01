Горматов (Горматова) Анна Трофимовна
Место рожденияВыползово, 443543, Россия
Дата рождения29.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
21.02.1871
Дочь: Зайцева Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич
Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, 443543, Россия
Смерть
Неизвестно
Выползово, 443543, Россия