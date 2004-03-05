Табакова (Черток) Ася Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табакова (Черток) Ася Григорьевна

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

18.08.1922

Дата смерти

05.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1922

Отец: Черток Григорий Давидович

Мать: Черток Мария Михайловна

с. Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табаков Лев Аронович

Смерть
05.03.2004
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск, Новоленинское еврейское
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