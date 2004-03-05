Табакова (Черток) Ася Григорьевна
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения18.08.1922
Дата смерти05.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1922
Отец: Черток Григорий Давидович
Мать: Черток Мария Михайловна
с. Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Табаков Лев Аронович
Смерть
05.03.2004
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск, Новоленинское еврейское