Марков Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти01.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Марков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1924
Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1927
Сын: Марков Василий Степанович
Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Маркова Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Марков Николай Степанович
Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Марков Николай Степанович
Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1933
Сын: Марков Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Маркова Мария Степановна
Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Марков Григорий Степанович
Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна
Смерть
01.01.1942