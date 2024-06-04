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Марков Степан Иванович

Место рождения

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1904

Дата смерти

01.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Марков Иван

Мать: не указана

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.06.1924

Сын: Марков Иван Степанович

Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1927

Сын: Марков Василий Степанович

Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Маркова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Марков Николай Степанович

Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Марков Николай Степанович

Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1933

Сын: Марков Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Маркова Мария Степановна

Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Марков Григорий Степанович

Мать ребёнка: Тюжина Евдокия Ивановна

Смерть
01.01.1942

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