Курмев Иван Гаврилов
мужской, родился 1799, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Супруги
Курмева Февронья Дмитриева1800 г.р.
Дети
Курмев Тимофей Иванов1826 г.р.
Курмев Ефрем Иванов1834 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Курмева Февронья Дмитриева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Курмев Ефрем Иванов
Мать ребёнка: Курмева Февронья Дмитриева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Курмева) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Курмева Февронья Дмитриева
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно