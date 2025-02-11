Курмев Иван Гаврилов 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Курмев Иван Гаврилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Супруги
Курмева Февронья Дмитриева1800 г.р.
Дети
Курмев Тимофей Иванов1826 г.р.
Курмев Ефрем Иванов1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курмева Февронья Дмитриева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Курмев Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Курмева Февронья Дмитриева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Курмев Ефрем Иванов

Мать ребёнка: Курмева Февронья Дмитриева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Курмева) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Курмева Февронья Дмитриева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

103 Семья

Смерть
Неизвестно

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