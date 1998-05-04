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Пилипенко Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1961

Отец: Пилипенко Константин Валерьевич

Мать: Пилипенко Вялентина Александровна

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