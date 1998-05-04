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Пилипенко Михаил Константинович
Пилипенко Михаил Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1961
Пол
Мужской
Отец
Пилипенко Константин Валерьевич
1928 г.р.
Мать
Пилипенко (Григорьева) Вялентина Александровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1961
Отец:
Пилипенко Константин Валерьевич
Мать:
Пилипенко Вялентина Александровна
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