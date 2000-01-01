Следьева (Чусова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.10.1989
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Следьев Михаил
с. Харьковка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Следьев Михаил
Смерть
15.10.1989