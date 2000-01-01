Следьева (Чусова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Следьева (Чусова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.10.1989

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Следьев Михаил

с. Харьковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Следьев Михаил

Смерть
15.10.1989
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