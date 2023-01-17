Буткевич Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буткевич Владимир Степанович

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Место рождения

Новое Русаново, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

04.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Русаново, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1889
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1889
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1903
Одесса
Место жительства
С 1905 по 1914
г. Пулавы, Польша
Место жительства
С 1914 по 1921
Харьков
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.11.1942
Москва, город федерального значения Москва
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