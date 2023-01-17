Буткевич Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти04.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1889
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1889
Место жительства
С 1898
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1903
Одесса
Место жительства
С 1905 по 1914
г. Пулавы, Польша
Место жительства
С 1914 по 1921
Харьков
Место жительства
С 1921
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1942