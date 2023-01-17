Русу Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Русу Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1908
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Рузу Елена Адамовна
Рождение ребёнка
22.04.1910
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рузу Елена Адамовна
Рождение ребёнка
18.05.1913
Сын: Рузу Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1917
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Восп: Александр Матвеев Русу, его жена Ева Матвеева Ройто
Рождение ребёнка
05.05.1921
Мать ребёнка: Рузу Елена Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рузу Елена Адамовна
Смерть
Неизвестно