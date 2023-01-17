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Русу Иван Матвеевич

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Место рождения

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Русу Матвей

Мать: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1908

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Рузу Елена Адамовна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1910

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рузу Елена Адамовна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1913

Сын: Рузу Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1917

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Александр Матвеев Русу, его жена Ева Матвеева Ройто
Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Рузу Николай Иванович

Мать ребёнка: Рузу Елена Адамовна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рузу Елена Адамовна

Смерть
Неизвестно
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