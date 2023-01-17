Семенюк (Семенюк) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Семенюк) Ирина Васильевна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

25.08.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1900 ст.

Отец: Семенюк Василий Иванович

Мать: Семенюк Елена Стефановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
27.08.1900 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.02.1927

Дочь: Семенюк Афанасия известно

Отец ребёнка: не указан

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Внебрачная
Рождение ребёнка
10.03.1928

Дочь: Семенюк Любовь известно

Отец ребёнка: не указан

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Внебрачная
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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