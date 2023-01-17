Семенюк (Семенюк) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1900 ст.
Отец: Семенюк Василий Иванович
Мать: Семенюк Елена Стефановна
Крещение
27.08.1900 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.02.1927
Дочь: Семенюк Афанасия известно
Отец ребёнка: не указан
Внебрачная
Рождение ребёнка
10.03.1928
Дочь: Семенюк Любовь известно
Отец ребёнка: не указан
Внебрачная
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно